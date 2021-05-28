Ярославль, 28 мая, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Туристы просят навести порядок на Волжской и Которосльной набережной Ярославля. Негативный отзыв о состоянии главной туристической зоны города на своей странице в социальной сети оставил журналист и блогер из соседнего Иванова Михаил Шор, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Шор Беседка в Ярославле

Шор написал, что ивановцы «очень любят Ярославль» и часто приезжают в город на выходные.

«Себя чувствую там в настоящем городе с древней историей… И все бы хорошо было, но кто-то из местной их администрации (по моему скромному мнению) в последние годы положил такой железобетонный болт на главное лицо города — набережную. Может и еще на что положили, но меня конкретная локация интересует. Мало того, что беседки на набережной осыпаются, да и все остальное выглядит каким-то обшарпанным», — написал блогер.

Кроме того, блогеру не понравилось обилие людей на электросамокатах.

«Идешь ты такой прогулочным шагом там, а параллельно этому процессу вращаешь головой, чтоб успеть отскочить, когда на тебя мчатся на прокатном электротранспорте. В эти выходные я немного подофигел от такого. В Иванове кикшеринг только развивается, а в Ярославле он дикий просто. И если раньше ты гулял и радовался красотам Волги и Которосли, то теперь главное выжить, когда на тебя несется человек без прав, без навыков управления самокатом, без знаний ПДД, но со скоростью автомобиля», — написал Михаил Шор.

Не понравились туристу и стихийные парковки электросамокатов. Он полагает, что они снижают комфортность среды и портят внешний вид тысячелетнего города.

«Единственная адекватная ярославская пешеходная зона просто пошла по бороде. А в итоге на месте одного из прекраснейших городов ЦФО мы получаем облезающие территории, которые по теории разбитых окон будут ветшать и дальше. Поверх же этого на электросамокатах будут разъезжать толпы, распугивающие туристов в одном из самых красивых мест Ярославля. Очень бы всего этого не хотелось. И пока местная власть не начнет уделять внимание таким вопросам — ничего хорошего ждать не приходится. P.S. Очень надеюсь, что никто не пострадает на этой набережной от какого-нибудь прибухнувшего самокатчика (и только после этого администрация проснется)», — резюмирует блогер из соседнего города.

Отметим, что обе проблемы ‑ и состояния набережных, и электросамокатов — ранее поднимали сами ярославцы. Теперь об этом говорят и гости города.