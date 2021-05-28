Кызыл, , 08:48 — REGNUM Тува не попала в общую программу газификации регионов России до 2025 года, однако может стать участником пилотного проекта социальной газификации. Об этом рассказал врио главы региона Владислав Ховалыг по итогам встречи с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Этот вариант глава также обсудил с генеральным директором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

«Этот вариант становится реальнее с запуском завода по сжижению природного газа в соседней Томской области», — добавил глава республики.

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