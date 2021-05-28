Чебоксары, , 08:48 — REGNUM В столице Чувашии 29 — 30 мая состоится чемпионат России по спортивной ходьбе, который считается предолимпийским. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве спорта республики.

На чемпионат и первенство России по спортивной ходьбе, которые пройдут в Чебоксарах, ожидается приезд свыше 200 человек из 16 регионов.

Основные старты чемпионата — мужские и женские заходы на дистанции 50 и 20 км. Они пройдут 29 мая на Московской набережной, которая в этом году прошла сертификацию. 30 мая на стадионе «Олимпийский» состоятся юношеские и юниорские заходы на дистанции 3 тыс. метров, 5 тыс. метров и 10 тыс. метров

В министерстве спорта напоминают, что в этом году чемпионат России по спортивной ходьбе имеет статус предолимпийского. После этих стартов Чувашия примет соревнования по лёгкой атлетике (23−27 июня) и спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (14−21 июня), которые также станут определяющими при формировании национальных команд на Олимпиаду и Паралимпиаду.

Ранее в министерстве спорта сообщали, что летом в Чувашии пройдёт около 20 всероссийских соревнований по разным видам спорта.