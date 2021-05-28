Пенза, , 08:49 — REGNUM В Пензенской области вновь зарегистрированы летальные исходы среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 792 человека, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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От осложнений, вызванных новым заболеванием, умерли в течение прошлых суток шесть женщин в возрасте от 67 до 85 лет. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Хакасии умерли 183 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция».

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