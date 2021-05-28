Вашингтон, , 09:53 — REGNUM Разведслужбы Соединённых Штатов надеются установить источник возникновения коронавирусной инфекции, пандемия которой вспыхнула в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. По данным чиновников Белого дома, сделать это сотрудники американской разведки рассчитывают с помощью имеющихся в их распоряжении некоторых ещё непроверенных данных о происхождении коронавируса. Однако для лучшего понимания проблемы требуется провести дополнительный компьютерный анализ, сообщает газета New York Times.

Тест на коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации издания, речь может идти о таких данных, как перемещение работников лаборатории в Ухане и характер начала вспышки там коронавируса. При этом, по словам источников, сотрудники разведки рассчитывают задействовать «колоссальные» компьютерные мощности для установления происхождения вируса. Также в Белом доме надеются, что союзники США смогут подключить разведывательные сети своих союзников для получения дополнительной информации о лаборатории и её работе.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях постпред США при ООН заявил, что Соединённые Штаты считают предыдущий этап расследования Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) происхождения коронавируса нового типа недостаточным.

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В связи с этим Вашингтон призывает ВОЗ провести очередное расследование, в том числе и на территории Китая. США настаивают на полной прозрачности исследования и предоставлении доступа к первоначальным данным от китайской стороны.

В свою очередь в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что исследованием происхождения коронавируса должны заниматься учёные, призвав власти США отказаться от политизации этой темы. По словам дипломатов, это не «только осложняет выявление природы вируса, но и серьёзно затрудняет международное сотрудничество по борьбе с пандемией».

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