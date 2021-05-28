Уфа, , 08:49 — REGNUM Новые проекты в пищевой промышленности с общим объемом инвестиций 2,2 млрд рублей одобрены в Башкирии. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании «Инвестчас» в правительстве региона.

Так, в Давлекановском районе инвестор планирует расширить производство мясных полуфабрикатов. Для этого он намерен возвести два завода, склад для готовых изделий, общежитие для работников и распределительный центр. На реализацию данного проекта планируется направить 590 млн рублей. В результате планируется создать 330 новых рабочих мест.

Отмечается, что в Мелеузовском районе планируется построить цех по производству сухих молочных продуктов и компонентов для детского питания из высокожирных сливок.

«В Башкортостане появится уникальное производство, не имеющее аналогов в России», — сообщает пресс-служба ведомства.

На реализацию данного проекта планируется направить 1,58 млрд рублей. В результате будет создано свыше 60 новых рабочих мест.

Сообщается, что в Уфе планируется построить логистический центр по хранению продовольственных товаров площадью пять тысяч кв. метров. Объем инвестиций составит 105 млн рублей. В результате планируется создать 30 рабочих мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены расширить производство медицинских и технических газов.