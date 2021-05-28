Варшава, , 08:45 — REGNUM «Освободить Белоруссию от диктатуры Александра Лукашенко» можно только путем взаимодействия по этому поводу с Россией. Об этом заявила глава Центра международных отношений (Польша) Малгожата Бониковская в эфире Polskie Radio.

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«Санкций против режима Лукашенко недостаточно, их вообще недостаточно, чтобы вырвать Белоруссию из рук диктатуры, потому что за Лукашенко стоит Россия. Так что без действий в отношении России в Белоруссии и ничего не получится изменить», — заявила Бониковская, добавив, что политически на действия Лукашенко сейчас может повлиять только российское руководство.

Эксперт также подчеркнула, что санкции в целом являются спорным инструментом давления. По ее словам, её Центр международных отношений провел исследование, и выяснил, что санкции действенны только в определенных условиях, а приблизительно половина санкций, налагаемых на различные государства, не действует, не приносит ожидаемых эффектов.

«Эти санкции приносят, как правило, эффект в долгосрочной перспективе, не в течение месяцев, а в течение ближайших лет. Результаты действия санкций могут появится даже более чем через 10 лет», — заключила она.