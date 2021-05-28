Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Соединенные Штаты не собираются возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН). Об этом 28 мая заявил представитель американского Госдепартамента.

ВВС США Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал представитель Госдепа, слова которого приводят РИА Новости, Вашингтон сожалеет о том, что ДОН якобы был «подорван» нарушениями с российской стороны.

«Как следствие, завершив обзор договора, США не намерены пытаться вернуться в договор, учитывая, что Россия не смогла предпринять никаких действий, чтобы вернуться к его соблюдению», — отметил он.

Также представитель Госдепа подчеркнул, что недавние действия России в отношении Украины, по мнению Вашингтона, «не соответствуют поведению партнера, приверженного выстраиванию доверия».

Отметим, по окончании Холодной войны Договор по открытому небу предоставлял право 34 государствам — участникам совершать облеты любых территорий друг друга для того, чтобы наблюдать за военной деятельностью, а также регламентировал проведение таких полетов, став в итоге одной из мер по укреплению доверия в Европе.

Как передавало ИА REGNUM, 27 мая Associated Press сообщило, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение не возвращаться в Договор по открытому небу.