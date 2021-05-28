Пекин, , 08:47 — REGNUM Глава МИД Китая Ваи И провёл 27 мая встречу с послом КНДР в Китае Ли Рён Намом. Об этом сообщает телевизионная сеть Phoenix Television со ссылкой на свои источники.

По данным источников, встреча представителей двух стран состоялась в гостевом доме Дяоюйтай в Пекине.

Известно, что посол КНДР впервые встретился с главой МИД КНР после своего назначения на должность в феврале текущего года.

Представители двух стран договорились укрепить традиционную дружбу и содействовать двусторонним связям.

В МИД Китая также отметили, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове, договорившись укреплять координацию и сотрудничество в данном вопросе.