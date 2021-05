Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Activision объявила, что заблокировала в играх Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Mobile около 350 тыс. аккаунтов геймеров. Об этом 28 мая сообщает портал Comicbook.

Издатель игры отметил, что причиной блокировок стали «расистские имена» и «токсичное поведение». Activision добавила, что не планирует на этом останавливаться и продолжит бороться с проявлениями расизма, сексизма и сексуальными домогательствами. Компания, в частности, добавила в чаты игры фильтры, которые будут удалять оскорбительные слова и выражения.

Напомним, 15 мая 2021 года студия Raven Software сообщила, что с момента релиза в онлайн-игре Call of Duty: Warzone были заблокированы 500 тыс. игроков. Самой распространённой причиной блокировок стало «читерство» (внутриигровое мошенничество).

