Кызылский район, Тува, , 08:44 — REGNUM В Кызылском районе Тувы из зоны затопления начали эвакуировать жителей дачного общества «Дар». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской службы гражданской обороны и ЧС.

Как отмечается, в связи с обильными дождями и подъёмом уровня воды в местных реках возможно превышение критических отметок. Из громкоговорителей население призвали подготовить документы, деньги, лекарства, запас продуктов и тёплую одежду.

«Просьба не паниковать и выполнять все требования спасателей», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень воды в реках Енисей, Малый и Большой Енисей за сутки поднялся ещё на 40 см. Повышение фиксируется также на других реках республики.

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