Ижевск, , 08:43 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 28 мая прививку от коронавируса сделали 115 932 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Второй компонент препарата получили 88 345 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Более половины привитых — граждане в возрасте старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

За минувшие сутки были вакцинированы 796 человек. 861 житель Удмуртии за указанный период получили второй компонент препарата, полностью завершив вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 мая ы республике провели 1 146 182 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3958 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3097 исследований.

Читайте также: Жители Удмуртии сдали почти 4 тыс. тестов на коронавирус за сутки