Москва, , 08:43 — REGNUM Изменить систему оплаты труда медицинских работников планирует Министерство труда и социальной защиты России, пишет 28 мая газета «Коммерсант» со ссылкой на материалы рабочей группы трехсторонней комиссии по трудовым отношениям.

На заседании рабочей группы обсуждались пилотные проекты Минтруда в здравоохранении. Они направлены на ликвидацию дефицита медицинских работников в отдельных регионах и на повышение прозрачности системы оплаты труда.

На основе результатов пилотных проектов будет сформированы предложения для обновления системы оплаты труда. В ноябре 2021 года пилотные проекты запустят в Белгородской, Тамбовской, Оренбургской, Курганской, Омской областях, а также в Якутии и Севастополе.

В расчет оклада медицинских работников внедрят коэффициент, связанный с должностью работника, а также коэффициент экономического развития региона. В Минтруда пообещали, что конечная зарплата не может быть ниже текущего уровня.

Глава департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда Марина Маслова пояснила, что новая система расчета позволит избежать дефицита специалистов в одном регионе и их переизбытка — в другом.

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