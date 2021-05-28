Ижевск, , 08:42 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 28 мая провели 1 146 182 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 3958 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3097 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 28 мая в регионе выявили 44 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 43 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 34 026 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 2723 человека.

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