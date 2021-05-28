Соликамск, Пермский край, , 08:41 — REGNUM В Пермском крае депутаты думы Соликамского городского округа добиваются отставки спикера Дмитрия Дингеса, сообщают СМИ.

Так, уже создана временная комиссия по вопросу о досрочном прекращении полномочий председателя представительного органа. В ее состав вошли шесть человек. Планируется, что комиссия будет работать в течение месяца — с 27 мая по 27 июня, информирует издание «Коммерсантъ».

Как сообщает ura.news со ссылкой на председателя комиссии Михаила Морозова, месяц назад сформировано обращение о недоверии спикеру, которое подписало большинство депутатов. Комиссия сопоставит все факты и вынесет заключение. Какие конкретно претензии предъявляют Дмитрию Дингесу не утоняется.