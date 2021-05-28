Торонто, Канада, , 08:41 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Монреаля» дубль оформил нападающий Йоэль Армиа, ещё по шайбе забросили форварды Еспери Котканиеми и Ник Судзуки.

В составе «Торонто» точными бросками отметились нападающие Зак Хайман и Джейк Маззин, сделавший дубль.

Таким образом, «Монреаль» сократил отставание в серии до четырёх побед. Счёт стал 3:2 в пользу «Торонто».

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