Ижевск, , 08:40 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 28 мая выявили 44 новых носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 43 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 34 026 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — девять детей в возрасте до 14 лет и 16 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 40 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 30 863 человека. 440 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки, как и накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2723 человека. Из этого числа 2365 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 281 человек — в состоянии средней степени тяжести, 55 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 27 мая в республике прививку от коронавируса сделали 115 136 человек. Второй компонент препарата получили 87 484 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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