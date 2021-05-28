Москва, 28 мая 2021, 08:40 — REGNUM Молодежные футбольные команды «Ахмат» и Локомотив» устроили драку во время матча. Уже в конце игры при счете 5:1 в пользу московской команды чеченский нападающий Лечи Садуллаев повздорил с судьей.
Его поддержали футболисты «Ахмата», в результате разразилась потасовка. В результате драки получили травмы два футболиста «Локомотива».
Комментируя инцидент в своем официальном заявлении, руководство футбольного клуба «Локомотив», призвало «футбольные власти разобраться в инциденте и наказать зачинщиков конфликта и всех в нем виновных».
В свою очередь генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров выразил сожаление, что «некоторые игроки не совладали с нервами, ввязавшись в потасовку». Он отметил, что подобные действия недопустимы и пообещал наказать виновных.
В настоящее время известно, что инцидент будет рассмотрен на следующем заседании КДК РФС.