Иркутск, , 08:40 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2557 человек, причём шесть из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 28 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 69 651 человек (+108 за последние сутки). Госпитализированы 1128 (за последние сутки данные не изменились).

Выздоровели 67 728 пациентов (+123 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 278 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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