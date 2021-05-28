Москва, , 08:59 — REGNUM Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и покушении на убийство, неискренен в своих показаниях. К такому выводу пришли эксперты по итогам инновационного психолого-лингвистического исследования, пишет 28 мая газета «Коммерсантъ».

"Эксперты зарегистрировали несколько сотен «вербальных и невербальных» признаков, свидетельствующих, по их мнению, о неискренности Сергея Фургала», — отмечает издание.

СКР проверил показания Фургала на достоверность, впервые применив новейшую методику. В исследовании использовались иностранные компьютерные программы и методы некоторых отечественных психологов-новаторов.

Фургалу на протяжении трёх часов задавали различные вопросы. Итоги экспертизы стали уликой против обвиняемого, хотя Верховный суд России не наделяет экспертов правом различать правду и ложь.

Так, группа экспертов назвала манеру Фургала говорить «речевым шаблоном выступления чиновника». По их оценкам, он старался манипулировать собеседниками, а себя позиционировал как человека, сохранившего доверие людей и высокий социальный статус, несмотря на арест.

Эксперты сочли, что обвинения в организации двух убийств и одного покушения Фургал попытался «дискредитировать». Касаясь эпизода с убийством бизнесмена Евгения Зори, он старался выиграть время и уклониться от прямого ответа.

После вопросов о других убийствах экс-губернатор «вышел из себя». На это указали изменения тембра голоса и дыхания, плотно сжатые губы. Кроме того, обвиняемый защищался от вопросов насмешками и сарказмом.

Также эксперты отметили попытки «избежать устойчивого визуального контакта» со следователем и желание изменить положение тела, что расценено как «лимбическое бегство» от допроса.

Другие специалисты вместе с тем не считают итоги подобного исследования достоверными. Адвокат Фургала Сергей Гроза заявил изданию об опасном прецеденте, связанном с «квазинаучными экспериментами».