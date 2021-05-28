Москва, , 08:37 — REGNUM Российская сторона не согласовала изменение маршрутов полетов двух иностранных авиакомпаний — Austrian Airlines и Air France — в обход Белоруссии, передаёт ТАСС.

В связи с тем, что Россия не выдала разрешение на полеты по альтернативному маршруту не через воздушное пространство Белоруссии, зарубежные авиакомпании были вынуждены отменить рейсы из Вены и из Парижа в Москву.

В пресс-релизе Austrian Airlines говорится, что «изменение авиамаршрута должно быть одобрено властями РФ, но они не дали разрешение». А в Air France пассажирам предложили или вернуть деньги за билет, или перенести полет на другую дату.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая самолёт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска якобы из-за угрозы взрыва на борту.

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