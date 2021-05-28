Москва, , 08:37 — REGNUM В конце июня начнуться ходовые испытания первой серийной атомной подводной лодки «Новосибирск» проекта 885М «Ясень-М». Об этом 28 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Подлодка «Новосибирск» выйдет на заводские ходовые испытания в конце июня этого года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения госиспытаний будут проведены стрельбы крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» и «Оникс».

По предварительной информации, атомная подводная лодка «Новосибирск» будет передана на вооружение Военно-морского флота России в четвертом квартале 2021 года.

Напомним, первые испытания атомной подлодки «Князь Олег» начнуться в июне текущего года.

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