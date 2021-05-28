Улан-Удэ, 28 мая 2021, 08:36 — REGNUM Власти Бурятии напомнили правила проведения массовых мероприятий в связи с проведением в школах выпускных вечеров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, все мероприятия будут проводиться в рамках одного класса и предпочтительно на открытом воздухе.
На выпускном участники должны соблюдать социальную дистанцию, масочный и особый дезинфекционный режимы.
«Допускается присутствие одного из родителей выпускника с соблюдением масочного режима. Банкеты и застолья запрещены», — отметили в правительстве.
Как отмечается, мобильные группы будут проводить рейды по школам для проверки соблюдения санитарных требований.
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