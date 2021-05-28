Барнаул, , 08:36 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 28 мая 2021 года от коронавируса привились 244 896 человек (+ 3621 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что 48 611 человек получили первую прививку (+ 1061 за сутки) и 196 285 (+ 2560 за последние сутки) человек полностью привиты.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регион поступило уже 300 447 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (на 2340 комплектов больше, чем по состоянию на 26 мая).

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