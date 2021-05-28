Москва, , 08:36 — REGNUM В Москве 28 мая ожидается до 23 градусов тепла, сообщает центр «Фобос».

"Сегодня столичный регион останется в теплом секторе североатлантического циклона, из-за чего прошумят скоротечные ливни и мозаичные грозы при среднесуточной температуре, соответствующей климатической норме июня», — говорится в прогнозе.

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В столице ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, ливнем, грозой. Воздух прогреется до 23 градусов тепла, в Подмосковье — до 24 градусов. Скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники кемеровского гидрометцентра рассказали, что последние 10−20 лет погода в регионе существенно изменилась.

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