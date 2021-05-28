Азов, Ростовская область, , 08:35 — REGNUM В Ростовской области суд рассмотрит уголовное дело о превышении должностных полномочий, фигурантами которого стали глава администрации Азова и городского директор департамента имущественно-земельных отношений. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Следователи полагают, что в 2018 году обвиняемые в нарушение градостроительного, земельного и лесного законодательства передали в частные руки участок площадью 17 гектаров. В результате собственник организовал продажу земель, которая привела к строительству домов и вырубке деревьев.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.

ИА REGNUM напоминает, что градоначальник Азова Владимир Ращупкин был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий в мае 2020 года. Затем подследственный чиновник вернулся к работе.