Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Sony провела онлайн-трансляцию, в рамках которой она показала 14 минут геймплея (игрового процесса) Horizon Forbidden West. Ролик был опубликован 28 мая на YouTube-канале PlayStation.

Разработчики показали в ролике ряд серьёзных изменений. Например, высокотехнологичный наушник Элой теперь сможет сканировать окружающую среду, чтобы при помощи голографических проекций показывать удобные для лазания поверхности.

Главная героиня сможет исследовать подводный мир при помощи аппарата для дыхания и получит захватный крюк (Pullcaster). Кроме того, в игре появится устройство Shieldwing, которое будет представлять собой что-то вроде энергетического планера, при помощи него Элой сможет передвигаться по воздуху.

Напомним, пока Sony и студия Guerrilla Games не назвали дату релиза Horizon Forbidden West. Ожидается, что игра выйдет на PlayStation 5 в 2021 году.

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