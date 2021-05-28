Тбилиси, , 08:41 — REGNUM В Грузии впервые выявили случаи заражения «индийским» штаммом коронавируса. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, заявил 27 мая руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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По словам врача, в стране выявили пятерых носителей этого штамма, все они недавно посетили одну и ту же страну на Ближнем Востоке. Двое из них — граждане Грузии, их поместили в медучреждение, болезнь протекает у них в лёгкой форме. Трое остальных — иностранцы. Они выехали из Грузии до того, как были готовы результаты экспертизы.

Гамкрелидзе отметил, что контактировавших с носителями «индийского» штамма поместили на самоизоляцию. Он призвал жителей страны не паниковать.

«Не будем паниковать, коронавирус претерпел множество мутаций за период пандемии коронавируса, — сказал Гамкрелидзе. — Когда ситуация в Индии была особенно напряженной в течение месяца, ведущим там был все же «британский» штамм, а не «индийский».

Врач добавил, что доступные вакцины от COVID-19 защищают в том числе и от «индийского» штамма.

Стоит отметить, что в Грузии, согласно последним данным, более 100 тыс. человек получили первую дозу вакцины от COVID-19 и около 20 тыс. прошли полный курс вакцинации.

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