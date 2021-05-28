Москва, , 08:57 — REGNUM В ближайшем времени российские власти могут разрешить авиакомпаниям из Европы совершать рейсы на территорию РФ в обход Белоруссии. Об этом 28 мая сообщает РБК со ссылкой на источники.

Самолет Павел Латышов © ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»

По словам источника в одной из российских авиакомпаний, в данный момент в Росавиации ведется обсуждение вопроса о разрешении авиаперевозчикам из Евросоюза прилетать в Россию, не используя воздушное пространство Белоруссии.

Также указывается, что источник, близкий в Минтрансу РФ, рассказал, что в течение ближайшего времени российской стороной будет дано разрешение на прилет рейсов авиакомпаний из Европы.

При этом он уточнил, что задержка в данном вопросе связана с тем, что для прорабатывания обновленных маршрутов, в связи с решением авиакомпаний ЕС летать в РФ не через территорию Белоруссии, потребовалось время.

В то же время отмечается, что в Минтрансе и Росавиации не стали комментировать данную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая стало известно, что российская сторона не стала выдавать разрешение на прибытие рейса авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву, для которого был выбран альтернативный маршрут, без использования воздушного пространства Белоруссии.