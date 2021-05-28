Анадырь, , 09:09 — REGNUM Путина на Чукотке стартует 1 июня. Сроки и объемы вылова определила окружная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе правительства региона.

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Первыми добычу на речных и озерных водоемах начнут рыбаки в Анадырском районе на реке Хатырка — 1 июня. В Мейныпильгынской озерно-речной системе и на озере Кайпыльгин путина начнется с 10 июня, от лагуны Ореадны до лагуны Тымна — с 15 июня.

На Анадырском лимане, в том числе на реках Анадырь, Великая, горле реки Анадырь, залив Онемен, Залив Креста (включая бухты Этелькуйым, Эгвекинот) путина стартует с 20 июня.

На морской акватории Берингова, Чукотского и Восточно-Сибирского морей путина разрешена с 1 июля.

Объемы вылова общинами коренных малочисленных народов в 2021 году составят порядка 990,683 тонн тихоокеанских лососей: 696,950 тонны горбуши, 255,674 тонны кеты и 38,059 тонны нерки. В этом году добычу лососей будут вести 12 общин.

Для традиционного рыболовства выделено 1110,481 тонны горбуши, 715,330 тонны кеты и 252,970 тонны нерки — всего 2 078,781 лососевых.

Для любительского рыболовства отведено 31,8 тонн лососевых. Объем не окончательный, в случае наличия потребности у Северо-Восточного филиала ФБГУ «Главрыбвод» в большем количестве лососевых, комиссией будут выделены дополнительные объемы из резерва.

Каа сообщало ИА REGNUM, каждый житель Приморья ежегодно съедает 31 кг рыбы и морепродуктов — значительно больше, чем любой другой среднестатистический россиянин.