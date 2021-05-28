Москва, , 09:21 — REGNUM Минфин России поддержал инициативу о создании единой базы по киберпреступлениям. Об этом пишет 28 мая газета «Известия», ссылаясь на письмо замглавы ведомства Алексея Моисеева президенту Ассоциации банков России (АБР) Георгию Лунтовскому.

Количество банковских операций, осуществлённых без согласия клиентов, в России растёт. При этом в статистике есть расхождения из-за большого количества смежных составов преступлений, трудности возникают и в правоприменительной практике, отмечено в письме.

Поэтому Минфин согласен с необходимостью разработать единый подход к формированию статистики киберпреступлений и оценке ущерба. Составлением единой базы могли бы заняться одно или несколько министерств.

В АБР пояснили, что благодаря единой и прозрачной статистике будут видны и болевые точки, и общая картина преступности. Это поможет выработать и оценить различные инструменты борьбы с киберпреступлениями. В ряде банков уже поддержали такой подход.

По данным Банка России, в 2020 году без согласия клиентов было осуществлено примерно 773 тыс. операций, на 30% больше, чем в 2019 году. МВД приводит данные о преступлениях с использованием пластиковых карт. В 2020 году их количество выросло в 5,5 раз относительно 2019 года и составило 190,2 тыс.

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