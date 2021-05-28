Чебоксары, , 08:31 — REGNUM В Чебоксарах приходу храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» передают участок земли для проведения религиозных обрядов. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя правительства Чувашии Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Речь идёт об участке площадью 640 кв. метров, расположенном в Чебоксарах по улице Пирогова, 6. Согласно публичной кадастровой карте, он относится к землям населённых пунктов, кадастровая стоимость составляет 1 374 912 рублей.

Данный участок безвозмездно передаётся в собственность православному чебоксарскому приходу храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» (Чебоксарско-Чувашской епархии). Он будет использоваться «для осуществления религиозных обрядов».

Подробнее: На территории психиатрической больницы в Чебоксарах открыли деревянный храм

Как сообщало ИА REGNUM, храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Чебоксарах открылся в феврале 2014 года. Он построен за год на территории Республиканской психиатрической больницы при помощи благотворителей и верующих, жертвовавших средства.

Читайте ранее в этом сюжете: В онкодиспансере в Чувашии можно будет молиться