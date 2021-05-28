Барнаул, , 08:31 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 28 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3207 человек, причём 11 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 398 человек, +18 за последние сутки) и ОРВИ (30 115 человек, +36 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 146 (за последние сутки данные не изменились), из них 51 подключен к аппаратам ИВЛ (+1 за последние сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2521 детей (+3 за последние сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (51 463 человека, +59 за последние сутки) новый вирус победили 46 399 человек (+35 за последние сутки).

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