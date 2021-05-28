Дамаск, 28 мая, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Одержавший победу на выборах президента Сирии Башар Асад заявил о начале нового этапа в истории республики.

Kremlin.ru Башар Асад

Асад поблагодарил всех сирийцев за их «высокое чувство патриотизма и заметное участие в этом народном волеизъявлении».

«Давайте с завтрашнего дня начнем этап работы для укрепления надежды на строительство Сирии такой, какой она должна быть», — цитирует сирийского лидера его предвыборный штаб.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Сирии состоялись 26 мая, в них приняли участие более 14 млн избирателей. За действующего президента проголосовали более 95% жителей.

Однако Евросоюз вновь не признал итоги выборов и продлил до 1 июня 2022 года срок действия санкционных ограничений в отношении физических и юридических лиц Сирии.

Отметим, законное правительство Сирии во главе с президентом Башаром Асадом с 2011 года противостоит вооруженным формированиям ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других радикальных исламистских группировок.

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