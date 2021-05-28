Берлин, , 08:27 — REGNUM Германия официально объявляет о признании преступного геноцида коренных народов Намибии — гереро и нама, осуществлённого германскими военными с 1904 по 1908 год на юго-западе Африки. Об этом говорится в распространённом 28 мая заявлении министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса.

«Я рад и благодарен за то, что с Намибией удалось достигнуть договорённости о совместной линии касательно самой тёмной истории в нашей совместной истории», — говорится в заявлении.

По словам Мааса, целью Германии «был и остаётся поиск общего пути к подлинному примирению в деле сохранения памяти о жертвах». В том числе — жертвах колониального времени в сегодняшней Намибии, называя «зверства периода с 1904 по 1908 год своими именами, не приукрашивая и не оправдывая».

Хайко Маас «Сейчас мы будем официально называть эти события тем, чем они были с сегодняшней перспективы, — геноцидом»

Напомним, в начале XX века военные кайзеровской Германии начали активное подавление восстания племён в юго-западной Африке, являвшейся немецким протекторатом. В ходе карательных акций погибли более 65 тысяч представителей народности гереро и 10 тысяч представителей нама — почти все мужчины, многие женщины и дети. В 2004 году Германия попросила у народов африканского континента «прощения» за своё колониальное прошлое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальные извинения Германии за геноцид африканских народов гереро и нама в период с 1904 по 1908 год, придётся подождать до проведения в стране парламентских выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии отсрочили официальное извинение за геноцид племен в Намибии