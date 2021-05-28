Самара, , 08:27 — REGNUM Тело второй женщины, которая погибла в результате столкновения гидроцикла с деревом, обнаружили спасатели в Самарской области. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Самарской области.

Сообщается, что днем 26 мая на реке Кинель рядом с поселком Советы гидроцикл наехал на дерево, которое росло на берегу. Тело одной из женщин было обнаружено под обрывистым берегом. Водолазы начали искать тело второй пострадавшей.

Отмечается, что в первый день поиски не увенчались успехом, поскольку затопленные кусты и деревья мешали работе.

«Только к вечеру 27 мая погибшую удалось обнаружить на глубине трех метров и на удалении от берега шесть метров», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, по факту этой аварии следователи проводят доследственную проверку. Им предстоит установить все обстоятельства этой трагедии.