Челябинск, , 08:24 — REGNUM В промышленной сфере Челябинской области отмечен рост зарплат. Это показал анализ, проведённый сотрудниками областной Контрольно-счётной палаты, сообщили журналистам в ведомстве.

Так, по полному кругу организаций среднемесячная начисленная зарплата достигла отметки в 39 818,5 рублей. Это больше такого же периода 2020 года на 4,6%. По крупным организациям среднемесячная зарплата составляет 43 330,1 рублей, рост произошёл на 4,7%.

Наибольшее увеличение зафиксировано в сфере добычи полезных ископаемых, а наименьшее — в сфере водоотведения, сбора и утилизации отходов, а также водоснабжения.