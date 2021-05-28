Горно-Алтайск, , 08:24 — REGNUM В Республике Алтай в ночь на 28 мая местами прошли сильные и очень сильные дожди. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, с учётом наступления тепла и таяния снега в горах можно ожидать резкий подъём уровня воды в реках и озёрах.

«Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на территории Улаганского, Турочакского, Чойского, Усть-Канского, Усть-Коксинского, Майминского районов», — отметили в управлении.

В связи с этим возможно подтопление приусадебных участков и дорог, сели и камнепады, а также нарушения в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения. Жителям и туристам рекомендовано соблюдать меры предосторожности.