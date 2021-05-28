Иркутск, , 08:25 — REGNUM Во время загрузки танкера на реке Лена в городе Усть-Куте Иркутской области произошел разлив дизельного топлива. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

«Накануне при загрузке танкера дизельным топливом произошел разлив нефтепродуктов в незначительном количестве», — сообщили в ведомстве.

На данный момент на месте происшествия проводится проверка. По её результатам будет установлен объём попавших в реку нефтепродуктов, а также будет принято правовое решение.

Танкер, с которого произошёл разлив нефтепродукта, принадлежит одной из компаний, занимающихся производством и продажей топлива. Однако название компании не сообщается.

Напомним, в начале апреля нынешнего года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора в 145 млн рублей к компании-перевозчику, которая допустила разлив мазута в Черном море.

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