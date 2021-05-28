Чайковский, Пермский край, , 08:23 — REGNUM В Чайковском Перемского края суд вынес приговор в отношении бывшего директора трех управляющих компаний. Он признан виновным в присвоении денег и крупной растрате, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным полиции, экс-бизнесмен совершал хищения денег со счетов возглавляемых им управляющих компаний. Он брал из кассы финансовые средства, не предоставляя при этом документов о расходах. Деньги мужчина присваивал. Также он переводил со счетов организаций крупные суммы подконтрольным ему юридическим лицам по фиктивным основаниям.

Доказано три эпизода преступления. Ущерб, причиненный трем управляющим компаниям, составил от 1 до 6 млн рублей.

Суд приговорил директора к пяти годам лишения свободы условно и оштрафовал на 950 тысяч рублей. В течение трех лет мужчине запрещено занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Приговор не вступил в законную силу.

По данным издания «Коммерсантъ», ранее бизнесмену инкриминировали еще и злоупотребление полномочиями. По версии следствия, своими действиями пермяк нанес ущерб одной из ресурсоснабжающих организаций на 123 млн рублей. Однако уголовное производство прекратили за истечением срока давности привлечения к ответственности.