Москва, , 08:24 — REGNUM Жители России могут столкнуться с дефицитом куриных яиц. Причиной тому «критическое снижение» закупочных цен на эту продукцию, из-за которого некоторые компании могут начать сокращать количество несушек. Об этом 28 мая сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух участников совещания в Минпромторге РФ.

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В ведомство с просьбой решить сложившуюся проблему обратились производители куриных яиц. Как заявили в Росптицесоюзе, что закупочные цены на куриные яйца стали ниже себестоимости производства.

По данным Минсельхоза, к 26 мая яйца по сравнению с апрелем первой категории оптом подешевели на 19,5%, а второй категории — на 10,9%. Как добавила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева, ретейлеры по итогам тендеров закупают такие товары по 36−45 рублей за десяток без учёта НДС, при этом их себестоимость в среднем составляет 49−52 рублей. Кроме того, за год в среднем себестоимость в птицеводстве увеличилась на 20−25% из-за удорожания зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц и упаковки, пояснила Бобылева.

По словам гендиректора птицефабрики «Синявинская» Артура Холдоенко, ситуацию усугубляет и то, что ретейлеры перед Пасхой закупили эту продукцию в избытке, переоценив ее востребованность. Глава Росптицесоюза предупредила, что производители не смогут долгое время работать себе в убыток. Она предположила, что некоторые компании станут сокращать количество несушек, что может привести к дефициту яиц.

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При этом в Минсельхозе РФ ситуацию с куриными яйцами на рынке оценивают как стабильную и комфортную для наращивания объёмов производства. В свою очередь ретейлеры не считают снижение закупочной цены продукции критичным.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о возможном сокращении выпуска продукции ряда производителей мяса птицы из-за дефицита и роста цен на инкубационные яйца обсуждалась в марте на совещании главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева с крупнейшими представителями отрасли. Тогда сообщалось, что сократить производство могут производители, обеспечивающие около 20% российского рынка мяса птицы.