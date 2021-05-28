Сеул, , 08:22 — REGNUM Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провёл 28 мая телефонные переговоры с американским коллегой Сон Кимом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представители двух стран обсудили реализацию договорённостей, достигнутых в ходе встречи главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина и президента США Джо Байдена, состоявшейся на прошлой неделе в Вашингтоне.

В частности, обсуждались пути сотрудничества в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

Известно, что предыдущие переговоры специальных представителей Южной Кореи и США по КНДР прошли 22 мая.

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