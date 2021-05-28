Москва, , 08:19 — REGNUM Авиационные власти России разрешать международным авиакомпаниям совершать рейсы в обход Белоруссии, сообщает издание РБК.

Источник в одной из российской авиакомпании сообщил, что в Росавиации прошло совещание, на котором обсуждался этот вопрос. Издание отмечает, что разрешение будет дано в ближайшее время, а задержка с его выдачей связана с необходимостью проработки альтернативных маршрутов.

В Министерстве транспорта России и Росавиации отказались дать комментарий по этому вопросу.

Ранее во французской авиакомпании Air France сообщили, что отменили рейс Париж — Москва по техническим причинам, связанным с необходимостью получения разрешения от российской стороны на полет по новому маршруту в обход Белоруссии.

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