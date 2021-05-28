Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Получаемый в России природный газ якобы является «самым грязным» во всем мире. Такое мнение 28 мая высказала министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм во время слушаний в комитете палаты представителей американского Конгресса по науке, космосу и технологиям.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы, безусловно, выступаем против этого трубопровода», — заявила она в ответ на просьбу прокомментировать строительство газопровода «Северный поток — 2».

«И я скажу от лица министерства энергетики, что одна из причин, помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле», — также добавила Грэнхолм.

При этом глава американского министерства энергетики отметила, что она не участвовала в межведомственных консультациях по введению санкций в отношении «Северного потока — 2».

В то же время 19 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не будет вводить санкции против компании — оператора данного проекта Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, так как такое решение, по словам госсекретаря, является отвечающим американским национальным интересам.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая польский евродепутат Ежи Бузек подверг резкой критике строительство российско-германского газопровода «Северный поток — 2».