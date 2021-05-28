Вашингтон, 28 мая, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Получаемый в России природный газ якобы является «самым грязным» во всем мире. Такое мнение 28 мая высказала министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм во время слушаний в комитете палаты представителей американского Конгресса по науке, космосу и технологиям.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Мы, безусловно, выступаем против этого трубопровода», — заявила она в ответ на просьбу прокомментировать строительство газопровода «Северный поток — 2».

«И я скажу от лица министерства энергетики, что одна из причин, помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле», — также добавила Грэнхолм.

При этом глава американского министерства энергетики отметила, что она не участвовала в межведомственных консультациях по введению санкций в отношении «Северного потока — 2».

В то же время 19 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не будет вводить санкции против компании — оператора данного проекта Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, так как такое решение, по словам госсекретаря, является отвечающим американским национальным интересам.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая польский евродепутат Ежи Бузекподверг резкой критике строительство российско-германского газопровода «Северный поток — 2».