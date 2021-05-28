Чертковский район, , 08:19 — REGNUM В Ростовской области восьмилетний ребёнок скончался после удара током. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Трагедия произошла 26 мая в селе Шептуховка Чертковского района. Восьмилетний мальчик, находясь в гостях у бабушки, прикоснулся к холодильнику, который был неисправен. В результате ребёнок получил поражение электрическим током. Пострадавший скончался по дороге в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», в рамках расследования которого будут проведены судебные экспертизы.