Чита, , 08:18 — REGNUM Ограничить продажу билетов на самолёты и поезда непривитым от коронавируса предлагает профессор, проректор, заведующий кафедрой анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Читинской государственной медицинской академии, главный анестезиолог-реаниматолог Забайкальского края Константин Шаповалов. Как сообщает «Чита.ру», кроме того, врач считает справедливым, если непривитые будут компенсировать лечение в случае болезни COVID-19.

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По его словам, лечение от коронавируса дорогостоящее — от 90 до 340 тысяч в зависимости от тяжести.

«Наверное, с будущего года формально непривитый человек — это человек, который проявил определённое упрямство и где-то даже халатность, когда есть известная технология, которая тебя спасёт от коронавируса», — пояснил Шаповалов.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной: на 27 мая 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 092, причём 32 из них обнаружили за последние сутки.

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