Кызыл, , 08:16 — REGNUM На территории Тувы продолжают идти сильные дожди, в связи с чем уровень воды в местных реках поднимается. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, на реках Енисей, Малый и Большой Енисей вода за сутки поднялась ещё на 40 см.

Повышение уровня фиксируется также на других реках республики.

В связи с этим жителям вновь рекомендовано заранее подготовить документы, лекарства, комплект теплой одежды, перенести ценные предметы и вещи как можно выше.

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