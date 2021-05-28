Карабаш, Челябинская область, , 08:15 — REGNUM В Карабашском городском округе Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Это сделано после проверки, проведённой региональной Контрольно-счётной палатой, сообщили журналистам в ведомстве.

Уголовное дело завели по факту мошенничество. Следователи считают, что средства были похищены путём обмана во время исполнения муниципального контракта по капремонту тепловой сети.

Работы проводились в 2020 году, выполняло их одно из ООО. Цена контракта составила 5 млн рублей.