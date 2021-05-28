Сургут, Югра, , 08:15 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) бывший сотрудник предприятия, торгующего оптом продовольствием, вымогал у директора 15 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Установлено, что в рабочее время в здание предприятия пришёл неизвестный мужчина в парике и медицинской маске, и, угрожая предметом, внешне похожим на пистолет, потребовал у директора 15 млн рублей. Руководитель узнал в нападавшем недавно уволенного сотрудника 1972 года рождения. Когда злоумышленник отвлёкся, потерпевший вызвал полицию.

В результате противоправных действий никто не пострадал. Задержанный злоумышленник никогда не привлекался ник уголовной, ни к административной ответственности, на данный момент является безработным. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Нападавшему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.